البحرين تدين احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز

أدانت مملكة البحرين، اليوم السبت، بشدة، احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، مطالبة إيران بالكف عن هذه التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة والإفراج عن الناقلة "ستينا إمبرو" فورًا.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية وقوف المملكة إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتضامنها معها ضد كل ما يهدد مصالحها، وفي الحفاظ على كافة حقوقها".

وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - على ضرورة توقف إيران عن هذه الأعمال غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، بالأمس الجمعة، أن إيران احتجزت ناقلتي النفط "مسدار" و"ستينا إمبرو"، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

وقالت شركة "نوربولك" البريطانية للشحن البحري، إن الحرس الثوري أفرج عن سفينتها، "مسدار"، بعدما استولت عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز، فيما ظلت الناقلة إمبرو" محتجزة.