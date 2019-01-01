إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرة كفر قدوم السلمية

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والإسفنجي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان، أمس الجمعة.



ووفقا لمنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنودها أسطح منازل الفلسطينيين وأطلقوا وابلاً كثيفا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والأعيرة الإسفنجية، وعشرات من قنابل الغاز باتجاه المشاركين مما أدى إلى إصابة 40 فلسطينيًا بينهم 22 بالرصاص و18 بالاختناق، وعولجت جميع الحالات ميدانيًا من قبل طواقم الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية.