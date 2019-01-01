ثلاثية إبراهيموفيتش تقود جالاكسي للفوز بالدوري الأمريكي

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثية (هاتريك) قاد بها لوس أنجلوس جالاكسي إلى الفوز على لوس أنجلوس إف.سي 3 / 2 فجر اليوم ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتعد الثلاثية هي الثانية لإبراهيموفيتش منذ انتقاله للعب في الدوري الأمريكي، وقد سجل الأهداف الثلاثة لجالاكسي في مباراة الديربي اليوم في الدقائق الثامنة و56 و70، وجاء هدف بتسديدة بقدمه اليسرى وهدف بقدمه اليمنى والآخر سجله بالرأس.

أما هدفي لوس أنجلوس إف.سي، فقد سجلهما كارلوس فيلا في الدقيقتين الثالثة و90 ، وجاء الهدف الأول من ضربة جزاء.

ورفع جالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجلوس إف.سي عند 46 نقطة في صدارة المجموعة.