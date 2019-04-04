 رئيس شؤون الحرمين يتابع الاستعدادات لرفع ثوب الكعبة - بوابة الشروق
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رئيس شؤون الحرمين يتابع الاستعدادات لرفع ثوب الكعبة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 6:58 م

تابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لأعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤١هـ.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الاثنين، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.

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