28 % من العاملين في ساويث ويست اير وافقوا على ترك العمل

أفادت شركة الطيران الأمريكية ساوث ويست أيرلاينز، اليوم الاثنين، بأن 28% من العاملين في الشركة وافقوا على ترك العمل فيها إما بشكل دائم أو مؤقت بما يدعم جهود الشركة لخفض الإنفاق وتعزيز موقف السيولة النقدية لديها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جاري كيللي الرئيس التنفيذي للشركة، إنه تم اختيار حوالي 4400 موظفا لترك الشركة بعد قبول طلباتهم، مضيفا أن حوالي 12500 موظف قدموا طلبات إما للحصول على إجازة بدون راتب أو ترك الشركة تماما استجابة لعرض الشركة في هذا الشأن.

وأوضح كيللي في رسالته الصوتية الأسبوعية إلى موظفي الشركة "أنا ممتن بصورة لا تصدق لهؤلاء الذين استجابوا للدعوة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ساوث ويست تحاول تجنب القيام بأول عملية تسريح للموظفين في تاريخها المستمر منذ 49 عاما في ظل التراجع الحاد للطلب على السفر الجوي بسبب جائحة فيروس كورونا.

كان جيري قد قال في الأسبوع الماضي إن الشركة تحتاج إلى زيادة عدد الركاب الذين يستخدمون طائراتها بمقدار ثلاثة أمثال مستواه الحالي بنهاية العام حتى تتجنب أول خفض طوعي للوظائف.

وأضاف كيللي في تصريحات الأسبوع الماضي أنه أمام موظفي الشركة مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل لتقديم طلب إنهاء العمل اختياريا أو تمديد فترة الأجازة بدون راتب للمساهمة في خفض نفقات العمالة في الشركة، مشيرا إلى أنه رغم أن بعض العمال بالفعل حصلوا على أجازة فإن عدد العمال مازال يزيد عن حاجة الشركة حاليا.

من ناحية أخرى تستكمل الشركة الموجود مقرها في مدينة دالاس الأمريكية الإجراءات الورقية للحصول على قرض حكومي في إطار خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية البالغة قيمتها الإجمالي نحو تريليوني دولار، حيث سيتقرر ما إذا كانت الشركة ستحصل على القرض أما لا بحلول 30 سبتمبر الممقبل.

ورغم تحسن أعداد المسافرين منذ الانهيار الكبير في مارس الماضي، فإن عدد الركاب في الولايات المتحدة حاليا مازال أقل بنسبة 73 في المئة عنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتحذر شركات الطيران الأمريكية من أنها ستضطر إلى تسريح آلاف الموظفين بحلول أكتوبر المقبل بعد انتهاء القيود المفروضة على تسريح الموظفين مقابل الحصول على دعم من الحكومة الأمريكية خلال الشهور الماضية.

كانت ساوث ويست قد حصلت على حوالي 2ر3 مليار دولار من الحكومة الأمريكية للمساعدة في دفع أجور العاملين لديها حتى 30 سبتمبر مقبل الالتزام بعدم تسريح أي عمال حتى ذلك التاريخ.