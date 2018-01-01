الصين تستنكر أقوال وأفعال بريطانيا الخاطئة بشأن هونج كونج

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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، اليوم الاثنين، تصريحات لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بشأن هونج كونج بأنها تمثل "تدخلا وحشيا" في الشؤون الداخلية للصين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وانج القول في مؤتمر صحفي، إن بلاده تحث المملكة المتحدة على وقف "الأقوال والأفعال الخاطئة".

وقال إن "تعليقات المملكة المتحدة بشأن ممارسات الصين في مجال حقوق الإنسان تهدف لتشويه السمعة".

ومن المتوقع أن يعلق راب لاحقا تعليق معاهدة تسليم المجرمين بين بريطانيا وهونج كونج، وذلك وسط تصاعد التوترات بين لندن وبكين.

وتعرض المملكة المتحدة منح حقوق الإقامة لثلاثة ملايين من سكان هونج كونج.