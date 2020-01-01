مدير صندوق النقد الدولي: مصر تعاملت بمنتهي السرعة مع أزمة فيروس كورونا

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كرستالينا جورجييفا، إن مصر تعاملت بمنتهي السرعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا لحماية المواطنين والاقتصاد المصري.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الأحد، أن الحكومة المصرية أدركت سريعا انها في حاجة إلي مساندة اضافية، وقد تمكن الصندوق من تقديم 2.8 مليار دولار كتمويل طوارئ للحكومة، بالاضافة الي الموافقة علي تقديم قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.



وبحسب جورجييفا، فان مصر تستخدم هذا التمويل بمنتهى الحكمة لبناء الاحتياطيات وإيقاف التضخم الذي كان يتزايد بشكل خطير ويؤثر بالسلب على سعر العملة.



وأضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري تحرك بسرعة كبيرة بتطبيق سياسات نقدية ملائمة، مشيرة إلي أن مصر تعمل بشكل صحيح في مجال توسيع الحماية الاجتماعية.



وأوصت جورجيفيا، مصر بالاستمرار في طريق الاصلاح، " لقد كانت الإصلاحات ناجحة جدا، لذا استمروا بها"، علي حد قولها.