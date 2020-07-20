العراق يتلقى دعما لرفع اسمه من قائمة الدول الأعلى خطورة في غسيل الأموال

أكد العراق تلقيه دعماً من بعض الدول الأوربية لرفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين - " إن بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي أوصلت رسائل عديدة من خلال القنوات الدبلوماسية إلى المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة التي تدير الإجراءات التنفيذية لتقييم إجراءات الدول في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لإحاطتها علما باستيفاء العراق المعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي أو فريق العمل الدولي المالي (FATF) في هذا المجال".

وأضاف: "سفاراتنا لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أرسلت رسائل مشابهة إلى الجهات المعنية في هذا المجال في تلك الدول، وعدد من تلك الدول استجابت للرسائل الموجهة إليها وفي مقدمتها ألمانيا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وأكدت الوقوف مع العراق في المجالات كافة".