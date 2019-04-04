 الجزائر تسجل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات - بوابة الشروق
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الجزائر تسجل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 5:47 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 5:47 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23 ألفًا و691 في البلاد.

ونقلًا عن «الإذاعة الجزائرية»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1077.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 349 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 16 ألفًا و93.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 600 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 14 مليون إصابة.


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