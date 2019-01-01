الإمارات تسير قافلة مساعدات غذائية لأهالي «الدريهمي» في الساحل الغربي اليمني

أعلن الهلال الأحمر الإماراتي تسيير قافلة مساعدات تحوى 10 أطنان من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك ضمن برنامج مساعداتها الغذائية المتواصلة للشعب اليمني.

وأضاف الهلال- في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الإثنين- أن القافلة شملت سلالا غذائية متكاملة استفاد منها 3600 شخص ينتمون إلى ثلاث قرى هي "المبرق ويختر والكتف" بمنطقة غليفقة الساحلية، بينهم نازحون من مناطق أخرى.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي وفق مسح دقيق متجدد للأسر غير القادرة على طول الساحل الغربي اليمني من باب المندب بمحافظة تعز جنوبا، وصولا إلى المناطق المحررة بمدينة الحديدة شمالا.

من جانبهم، عبر المواطنون في منطقة "غليفقة" عن سعادتهم بتواصل المساعدات الإماراتية إليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وأشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تتواجد إلى جانبهم منذ تحرير منطقتهم قبل نحو عامين.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها خلال هذا الأسبوع بلغ 2300 سلة، استفاد منها 21 ألفا و300 نسمة.