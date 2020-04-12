إيداع سما المصري قفص الاتهام فى محاكمتها بقضية التحريض على الفسق

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وصلت منذ قليل الفنانة الاستعراضية سما المصري إلى مقر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية لحضور ثاني جلسات محاكمتها فى قضية جديدة متهمة فيها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وأودعت سما فور وصولها داخل قفص الاتهام مرتدية كمامة طبية وملابس السجن البيضاء، وذلك تنفيذا للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعد قليل.

كانت محكمة الجنح الاقتصادية، قررت تأجيل نظر محاكمة سما المصري، لاتهامها بالتحريض على الفسق، في قضية جديدة، لجلسة 20 يوليو الجاري لاطلاع الدفاع على أوراق القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة بعد تحقيقات أجرتها في القضية التي حملت رقم 979 لسنة 2020، والتي تضم 5 فيديوهات مخلة.

يذكر أن محكمة الجنح الاقتصادية قضت في 27 يونيو الماضي بحبس سما المصري 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمة تهم التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري فيما نسب إليها من اتهامات.