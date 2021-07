وثّقت لقطات تلفزيونية على الهواء مباشرة، لحظات سقوط عدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، صباح الثلاثاء، وذلك خلال أداء صلاة عيد الأضحى، بحضور الرئيس أشرف غنى.

وفي الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، سمعت أصوات ما لا يقل عن أربعة انفجارات ضخمة من جرّاء سقوط الصواريخ قرب القصر الرئاسي.

وانتابت المصلين حالة فزع من جرّاء هذا الهجوم، وقد شوهد عدد منهم وهم يفرون من المنطقة فزعًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أطلقت القذائف من سيارة في منطقة "بروان سه" باتجاه وسط العاصمة، وسُمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء التي تضم قصر الرئاسة وعددًا من السفارات، بينها السفارة الأمريكية.

حكوميًّا، قالت وزارة الداخلية الأفغانية، على لسان الناطق باسمها ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وأشار المتحدث إلى أن الصواريخ أصابت ثلاثة أجزاء مختلفة من العاصمة كابل، وأنه لم يسقط أي ضحايا وفقًا للمعلومات الأولية، لافتًا إلى بدء إجراء تحقيق في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن حركة طالبان كثيرًا ما نفّذت مثل هذه الهجمات سواء على القصر الرئاسي كما حدث في ديسمبر الماضي أو مجمل أرجاء أفغانستان.

Video by national TV shows the moment rockets landed near the Presidential Palace during Eid prayers this morning. pic.twitter.com/WmEniyfLfM