الماركسي بيدرو كاستيلو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بيرو

قال المجلس الوطني للانتخابات في بيرو يوم الاثنين إن الماركسي بيدرو كاستيلو فاز في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وحصل كاستيلو، مرشح حزب بيرو الحرة الماركسي اللينيني على 12ر50% من الأصوات مقابل 87ر49% للشعبوية اليمينية كيكو فوجيموري في الانتخابات التي جرت في 6 يونيو.

وأعلنت الهيئة الانتخابية العليا فى البلاد فوز كاستيلو في جولة الإعادة بعد أسابيع من الشكاوى والطعون ومعظمها من معسكر فوجيموري . وفاز كاستيلو بما يزيد قليلا عن 44 ألف صوت.

وقالت فوجيموري يوم الاثنين في كلمة متلفزة إنها "ستقبل النتائج لأن هذا ما ينص عليه القانون والدستور الذي اقسمت على الدفاع عنه".

ودُعي أكثر من 25 مليون ناخب للادلاء باصواتهم فى الانتخابات. وتجاوزت نسبة المشاركة 18 مليون شخص.

ويريد كاستيلو (51 عاما) بناء دولة اشتراكية وتشديد السيطرة على وسائل الإعلام وإلغاء المحكمة الدستورية.