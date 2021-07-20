ارتفاع صادرات الذهب السويسري بنسبة 54% في يونيو الماضي

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أظهرت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية في سويسرا ارتفاع صادرات الذهب السويسري بنسبة 54% في شهر يونيو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإدارة القول إن حجم الصادرات بلغ 9ر126 طنا خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 3ر82 طنا في مايو الماضي.

وقالت الإدارة إن مبيعات الذهب السويسري للهند ارتفعت بثلاثة أمثال، لتصل إلى 3ر6 طنا.

وانخفضت صادرات الذهب إلى الصين بنسبة 42% لتصل إلى 19 طنا.

وارتفعت الصادرت إلى هونج كونج بأكثر من ثلاثة أمثال لتصل إلى 7ر12 طنا، كما ارتفعت الصادرات للمملكة المتحدة بنسبة 72% لتصل 4ر38 طنا.

وارتفعت واردات الذهب السويسرية بنسبة 9ر1% لتصل إلى 2ر167 طنا.