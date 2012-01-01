توفيق عبد الحميد لشيرين عبد الوهاب: «اعتبريني أبوكي»

عبر الفنان توفيق عبد الحميد عن امتنانه الشديد لما فعلته المطربة شيرين عبد الوهاب معه عقب إعلانه عن اعتزاله الفن، وأبدى استعداده الشديد بمساندتها ودعمها في المحنة الأسرية التي تمر بها.

وكتب توفيق عبر حسابه بموقع فيسبوك: "شيرين عبد الوهاب سمعت الخبر، ولأن قلبها بيسبقها، كلمتني وتركت رسالة منزعجة فيها بشدة حنونة ورقيقة وتطلب أن أكلمها واطمنها، وأنا أساسا بعشق صوتها وبحب عفويتها وطيبتها بنت بلد وجدعة موهوبة وإضافة كبيرة لتاريخ الطرب، المهم اتكلمنا وقتها وطمنتها، وبعدين كلمتها مؤخرًا علشان اطمن عليها مردتش، وعايز أقولها اعتبريني أبوكي أو أخوكي الكبير وطمنيني عليكي علشان أنا بحبك وقلقان عليكي".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تصدرت التريند بعد أن أجرت مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on، وأدلت بتصريحات نارية عن علاقتها بطليقها المطرب حسام حبيب، وقالت أنه اتهمها بسرقة سيارة هي في الأصل ملكا لها".