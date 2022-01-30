بوتين يشترط رفع قيود تصدير الحبوب الروسية لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، استعداد بلاده تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، بشرط رفع جميع القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله في ختام زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران "إننا اتفقنا على الإجراءات كافة مع المنظمات الدولية، ولم يعترض أحد بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأعرب عن أمله في رفع القيود لتحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية.

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد تم رفع القيود المفروضة من قبل الأمريكيين على شحنات الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية. وآمل أن يحدث نفس الشيء تجاه تصدير الحبوب الروسية، إن كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية".