تاج الدين: متحور كورونا الجديد أكثر انتشارا من المتحورات السابقة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد الموجة السادسة لوباء كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، الثلاثاء، أن الإصابات تزداد تدريجيًا، موضحًا أن الأعراض تتشابه مع أعراض الإنفلونزا العادية ولكن المتحور الجديد قدرته على العدوى أكبر من المتحورات السابقة.

وأوضح أن القطاع الطبي المصري اكتسب خبرة في التعامل مع الجائحة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية في التجمعات والأماكن المغلقة.

وأشار إلى أن الإصابات في الفترة الراهنة إصابات "عائلية" قد تطال أفراد الأسرة كلها، مؤكدًا أن اللقاحات فعالة مع المتحور الجديد.

وشدد على ضرورة تلقي كامل جرعات لقاح كورونا، مؤكدًا أهمية تلقي جرعة تنشيطية بعد مرور ستة أشهر على آخر جرعة.

ولفت إلى أهمية تلقي أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمصابين بأمراض الجهاز المناعي الجرعة التنشيطية بعد ثلاثة أشهر فقط.