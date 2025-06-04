وصلت بعثة نادي العين الإماراتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم، لتكون أول الفرق العربية المتواجدة استعدادًا لمنافسات كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة العين قد غادرت الإمارات فجر اليوم الأربعاء، لتصل إلى واشنطن في وقت متأخر من مساء اليوم، حيث سيخوض الفريق معسكرًا تدريبيًا في العاصمة الأمريكية قبل انطلاق المباريات الرسمية للبطولة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية في نظامه الجديد، الذي سيستمر من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويشارك فريق العين في البطولة بوجود اللاعب المصري رامي ربيعة، الذي انضم إلى صفوف الفريق بعد انتهاء عقده مع الأهلي، ويُتوقع أن يكون ربيعة أحد العناصر المؤثرة في مسيرة الفريق خلال المونديال.

ويحل العين في المجموعة السابعة، إلى جانب كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي، ويوفنتوس الإيطالي، في مجموعة قوية تحمل تحديات كبيرة لجميع الفرق المشاركة.

جدول مباريات العين في كأس العالم للأندية:

العين × يوفنتوس: 4 فجر يوم 19 يونيو.

العين × مانشستر سيتي: 4 فجر يوم 23 يونيو.

العين × الوداد: 10 مساءً يوم 26 يونيو.

مع بداية هذا المعسكر، يأمل نادي العين في تقديم أداء قوي ومشرف في البطولة، خاصة بعد تعاقدات جديدة عززت صفوف الفريق.