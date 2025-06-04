أتمت بعثة حج الجمعيات الأهلية خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية، إلى صعيد عرفات اليوم الأربعاء بنجاح، حيث تم تنفيذ خطة التصعيد بدءا من ظهر اليوم، وبدأ التصعيد بجدولة المحافظات وتحديد وقت لكل محافظة للتحرك بالأوتوبيسات إلى عرفات، على أن يستدعي كل مشرف مجموعته من الحجيج بمجرد تحرك الفوج الذي يسبقه، لعدم حدوث تكدس داخل الفندق، أو داخل مشعر عرفات.

وحرصت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل هاتفيا مع أيمن عبد الموجود الوكل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على سلامة جميع الحجاج بعد وصولهم لصعيد عرفات، واطمأنت على تلقيهم الخدمات اللازمة، مع ارتفاع الروح المعنوية للحجاج وتأهبهم لاستقبال يوم عرفة.

وأكد أيمن عبد الموجود، السعي لتوفير أفضل الخدمات، موضحا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع بدقة خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات، لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج، لافتا إلى تنفيذ الخطة على مراحل حتى لا يحدث تكدسا خلال مراحل التصعيد، وذلك من أجل توفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج حتى تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات السعودية في مرحلة التصعيد.

وذكر رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن عملية التصعيد بدأت منذ ظهر اليوم، وقد نجحت خطة التصعيد وجميع حجاج الجمعيات الأهلية على عرفة اليوم استعداد للركن الأعظم وهو الوقوف بها غدا الخميس، وتم اكتمال تصعيد كل أفراد البعثة، وتسكينهم في الأماكن المخصصة للحجاج، مع توافر كل الخدمات، كما أن المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة ويتوفر بها كل الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات والمثلجات، فضلا عن تقديم الإرشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لها في الفندق.