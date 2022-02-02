وزير العمل الألماني يزور الهند لتوظيف طواقم رعاية صحية

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قال عاملون هنود بالتمريض يعتزمون العمل في ألمانيا لوزير العمل الألماني هوبرتوس هايل خلال زيارته للبلاد، إنهم قلقون من متطلبات اللغة.

ويزور هايل الهند في محاولة لتوظيف ممرضين وممرضات في مواجهة العجز الكبير في طواقم الرعاية الصحية الماهرة في ألمانيا.

وقال اليوم الخميس، في ثيروفانانثابورام جنوبي الهند: "إني متحمس لأن العديد من الشباب يرغبون في المجيء إلى ألمانيا كممرضين وممرضات".

وأوضح هايل أن متطلبات اللغة مرتفعة لسببين: "أولا، لضمان جودة هذا العمل الخاص، عمل التمريض" وثانيا أن تحدث اللغة مهم من أجل الاندماج في المجتمع.

وتوجه هايل إلى الهند بسبب هجرة العمال المهرة وجزئيا بسبب قمة مجموعة العشرين المقبلة لوزراء العمل في إندور بولاية ماديا براديش.

وسافر هايل ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى أمريكا اللاتينية أيضا في يونيو بهدف توظيف طواقم رعاية صحية من هناك.