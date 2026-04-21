أمير قطر يؤكد دعمه لخطوات الرئيس اللبناني لوقف التصعيد وفي مقدمها المفاوضات الثنائية مع إسرائيل

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتداول معه في آخر التطورات المرتبطة بالوضع في لبنان بعد وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد أمير قطر خلال الاتصال، دعمه لمواقف عون، وللخطوات التي اتخذها لوقف التصعيد العسكري، وفي مقدمها المفاوضات الثنائية المباشرة التي تهدف إلى وقف الأعمال العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، وغيرها من النقاط التي تحقق بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وجدد أمير قطر وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني، واستعدادها للمساعدة في انهاء معاناته.

من جهته، شكر عون أمير قطر على مواقفه الداعمة للبنان، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن تقديره للدور القطري في المساعدة على تحقيق ما يصبو إليه من أجل مصلحة لبنان وشعبه، كما شكره على المساعدات القطرية الدائمة والمستمرة، لاسيما تلك المخصصة لمساعدة النازحين الذين اضطرّوا إلى النزوح قسراً من منازلهم وقراهم.

وتستضيف واشنطن، الخميس، جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ترمي إلى الدفع قدما نحو التوصل إلى اتفاق، بعد سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار، حسبما أفاد مسئول أمريكي وكالة «فرانس برس».

وستعقد الجولة الجديدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وستكون مثل السابقة، على مستوى السفراء.

وقال المسئول في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف هويته: «سنواصل تسهيل المناقشات المباشرة التي تجرى بحسن نية بين الحكومتين».

وقبل أسبوع، التقى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية سفيرا إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة، علما أنه لا علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وبعد 3 أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة 10 أيام في الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الجمعة، استمرت الضربات الإسرائيلية وعمليات الهدم في مناطق متفرقة من لبنان.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل 2387 شخصا في لبنان ونزوح مليون شخص منذ مطلع مارس، وفق حصيلة رسمية محدثة صدرت الاثنين.