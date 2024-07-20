مستشفى شهداء الأقصى: نقص الوقود والمستلزمات الطبية يهدد بتوقف غرف العمليات

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة خليل الدقران، إن «نقص الوقود والمستلزمات الطبية يهدد بتوقف غرف العمليات؛ مما يشكل خطرا على حياة المصابين».

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم السبت: «نعاني من أوضاع صحية صعبة في ظل الإصابات الكبيرة التي تصلنا وعدم توفر المستلزمات الطبية والسعة السريرية الكافية».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ288 على القطاع.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و919 شهيدًا، و89 ألفًا و622 إصابة.

وذكرا أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.