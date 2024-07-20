محمد صبحي: جسّدت بمسرحية ماما أمريكا شخصية مواطن مصري واع يدرك أن المتغطي بأمريكا عريان

رد الفنان محمد صبحي، على تساؤل حول ما إذا كانت شخصية «ونيس» لا تزال ترافقه، قائلا: «أنا ونيس، وهناك أعمال قدمتها بشخصيتي الحقيقية، ولم أمثل فيها هي ونيس وماما أمريكا».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «نظرة» عبر شاشة «صدى البلد» الجمعة، أنه جسّد في مسرحية ماما أمريكا، شخصية مواطن مصري واع يدرك أن «المتغطي بأمريكا عريان»، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن محاولات اغتيال الرؤساء الأمريكيين ليست بالأمر الجديد، لافتا إلى تعرض 9 رؤساء لمحاولات اغتيال منهم 4 لقوا حتفهم، مشددًا أن العنف ليس حكرًا على العالم العربي، وذلك في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

في شأن آخر، انتقد صبحي من يعتقدون أن رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيمهد الطريق لحل القضية الفلسطينية، قائلًا: «هذا من الغباء.. لقد ظللنا نردد نفس الكلام بعد رحيل كل رئيس وزراء إسرائيلي، من رابين إلى بيريز وحتى شارون، في حين أنهم جميعًا مدير واحد لمؤسسة كبرى تسمى الصهيونية، لكن الفرق أن مدير دمه خفيف والثاني عصبي أو هادي؛ إنما كلهم يكرهون العرب ويكرهون المسلمين ويكرهون فلسطين».

في سياق منفصل، تحدث صبحي عن اعتزاله الفن، قائلا: «عندما أقرر الاعتزال، لن ألجأ إلى التريند للإعلان عن قرار اعتزالي.. ولا أحد سيعلم أني قررت الاعتزال».