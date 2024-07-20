معلومات أولية عن غارات جوية عنيفة على مواقع حوثية غربي اليمن

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تعرضت مواقع لجماعة الحوثي اليمنية، لغارات جوية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية، بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان نتيجة القصف الجوي على مواقع لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة.

وقالت المصادر إن الغارات استهدفت مقر الشرطة العسكرية وخزانات النفط في ميناء الحديدة.

يأتي هذا فيما شوهد تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء محافظات عدة، بالتزامن مع الهجوم على الحديدة.

وترددت أنباء عن انقطاع خدمات الاتصالات في محافظة الحديدة، بالتزامن مع دوي انفجارات من الكثيب والقاعدة البحرية.

وترددت أنباء عن شن سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا على الحديدة اليمنية.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد تبنت هجوما بطائرة مسيرة على تل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.