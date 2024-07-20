 الصفاقسي التونسي يُعلن ضم كريستو من الأهلي على سبيل الإعارة - بوابة الشروق
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الصفاقسي التونسي يُعلن ضم كريستو من الأهلي على سبيل الإعارة

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 12:52 ص | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 12:52 ص

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، ضم لاعب الأهلي الشاب، محمد الضاوي «كريستو»، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح النادي التونسي عن وجود بند أحقية الشراء في عقد اللاعب بنهاية مدة التعاقد.

وكتب الصفاقسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد».

وأضاف: «كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء».

ولم يشارك كريستو مع الأهلي سوى في 15 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في صناعة هدف وحيد.

يذكر أن كريستو قد انضم لصفوف الأهلي مطلع 2023 قادمًا من النجم الساحلي التونسي.


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