مقتل 5 أشخاص وإنقاذ المئات بعد اندلاع حريق في عبّارة ركاب قبالة سواحل إندونيسيا

اندلع حريق في عبّارة ركاب تقل مئات الأشخاص، اليوم الأحد، قبالة سواحل جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وفقا لما أفاد به مسؤولون. وتم إنقاذ أكثر من 280 شخصا، فيما لا تزال عمليات الإجلاء مستمرة.

وكانت العبّارة "كي إم برشلونة 5" متجهة إلى مانادو، عاصمة إقليم شمال سولاويزي، قادمة من تالاود، وهي منطقة جزرية في الإقليم، عندما اندلع الحريق في المياه قرب منطقة تاليسي، بحسب ما ذكره نائب الأدميرال دينيه هندراتا، قائد قيادة الأسطول الإندونيسي.

وأوضح أن ثلاثة سفن تابعة للبحرية قد أُرسلت إلى الموقع، وتم حتى الآن إجلاء 284 راكبا وعضوا من الطاقم. وشملت عملية الإنقاذ مساعدة من صيادين محليين، أنقذوا بعض الناجين الذين كانوا يرتدون سترات نجاة وينجرفون نحو جزر قريبة وسط مياه متقلبة.

وانتشل رجال الإنقاذ خمس جثث، من بينها جثة امرأة حامل.

ولم ترد تقارير فورية عن إصابات، كما لم تُعلن بعد أرقام دقيقة حول عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن العبارة.