وكيله: مصطفى شلبي من أفضل اللاعبين في مصر والانتقال للبنك «صفقة جملي»

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أكد سيد مرعي، وكيل أعمال مصطفى شلبي، لاعب البنك الأهلي، المنتقل حديثًا من الزمالك أن موكله من أفضل لاعبي الأجنحة في مصر، واصفًا صفقة انتقاله للبنك بالصعبة.

وأعلن نادي البنك الأهلي التعاقد رسميا مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي في وجود أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي.

وقال سيد مرعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «انتقال مصطفى شلبي من الزمالك إلى البنك الأهلي كانت صفقة صعبة جدا "صفقة جملي"».

وأضاف: «أشرف نصار أدار صفقة مصطفى شلبي بشكل احترافي وحسمها مثلما حسم الكثير من الصفقات للبنك الأهلي».

وتابع: «شلبي من أفضل الأجنحة في مصر وهو لاعب محترم ويستطيع التألق في مكان آخر يساعده على تحقيق طموحه».

وأتم: «مصطفى شلبي واجه عدم توفيق في الفترة الأخيرة مع الزمالك ورحيله كان بالاتفاق بين كل الأطراف».

واتفق مصطفى شلبي اتفق على جدولة مستحقاته مع الزمالك، وسيعقد جلسة مع البنك الأهلي لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.