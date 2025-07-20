اتفاق على زيادة رواتب العاملين بالصحف اليومية في ألمانيا

اتفقت النقابات العمالية الألمانية وناشرو الصحف على زيادة رواتب العاملين بالصحف اليومية بمعدل 5ر10% في المتوسط على ثلاث مراحل حتى نهاية عام 2027، بحسب ما ذكره المسؤول النقابي ماتياس فون فينتيل يوم السبت.

وقال فينتل، المفاوض الرئيسي لنقابة فيردي العمالية:"بعد سنوات من الانخفاضات في الأجور الحقيقية، حان الوقت لتصحيح ملحوظ".

ويجري العمل بالاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات بأثر رجعي اعتبارا من يناير ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق في الجولة العاشرة من المحادثات، والتي رافقتها إضرابات قصيرة الأجل في 36 موقعا، وفقا لفيردي.

وقال كريستيان فينزيك، المفاوض الرئيسي لجمعية الصحفيين الألمان (دي جيه في): "ما كان بالإمكان تحقيق هذه النتيجة لولا الإضرابات في دور النشر وغرف الأخبار من الشمال إلى الجنوب".

وسيستفيد المتطوعون والذين يبدأون عملهم في القطاع بشكل أساسي من الاتفاق، مع زيادات تصل إلى 16% على مدار السنوات الثلاث.

وقال جورج والراف، المفاوض الرئيسي لجمعية ناشري الصحف الرقمية والصحف (بي دي زد في):"بعد مفاوضات طويلة وصعبة، يعني هذا الاتفاق تحركًا من الجانبين".

ووصف الاتفاق بأنه علامة واضحة على القيمة التي توليها غرف الأخبار.

ويضم المشهد الإعلامي الألماني العديد من الصحف المحلية والإقليمية، إلى جانب الصحف اليومية والأسبوعية الوطنية.