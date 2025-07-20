هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف

ردت الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، على الشائعات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقف العمل في مشروع كوبري الميمون بمحافظة بني سويف.

وقالت الهيئة في بيان خاص لـ «إكسترا نيوز» إن وزارة النقل تعمل على تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية بكل أنحاء الجمهورية، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالشبكة، بالإضافة لإنشاء مجموعة من الكباري العلوية عند التقاطعات الرئيسية بشبكة الطرق، وأعلى المزلقانات، بالإضافة لمحاور النيل؛ بهدف الحد من الازدحام المروري والحوادث وزيادة الأمان على الطرق؛ ومنها كوبري الميمون عند تقاطع طريق القاهرة - أسوان الزراعي الغربي.

وأشارت إلى أن طول الكوبري يبلغ حوالي 880 مترا، وبعرض حارتين لكل اتجاه، كما يشمل المشروع إنشاء طريق سطحي مواز بعرض 6.5 متر في كلا الاتجاهين؛ لخدمة جميع اتجاهات حركة المرور بنطاق الكوبري.

وأوضحت أن المشروع يجري تنفيذه على مرحلتين، وذلك في ضوء محدودية عرض الطريق القائم، ولضمان عدم التأثير السلبي على حركة المرور.

وأكدت أن المرحلة الأولى، والتي شملت إنشاء كوبري في اتجاه القاهرة بالإضافة إلى طريق خدمة سطحي؛ تم الانتهاء من أعمالها بالكامل وفتحها أمام حركة المرور منذ 2021.

وأضاف البيان أن العمل جار حاليا في المرحلة الثانية، والتي تشمل إنشاء كوبري باتجاه بني سويف، بالإضافة إلى طريق خدمة بذات الاتجاه، مشيرا إلى أن النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع بالكامل بلغت حوالي 45% من المخطط.

وشددت أن المخطط الزمني للمشروع ينص على «إنهاء المرحلة الثانية من المشروع وفتحها أمام حركة المرور بنهاية العام الجاري».