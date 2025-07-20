الأمطار الغزيرة تودي بحياة 10 أشخاص على الأقل في كوريا الجنوبية

لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وفٌقد تسعة آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية، وذلك حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مسئولين محليين.

ولفتت يونهاب، إلى إجلاء نحو 13 ألف من منازلهم حتى صباح اليوم الأحد، مؤكدة تلقي تقارير تفيد بوقوع نحو 1920 حالة غمر طرق بالمياه وفقدان التربة وتدمير لمرافق عامة وأكثر من 2000 واقعة ضرر لممتلكات عامة.

وتعرضت كوريا الجنوبية لأمطار استوائية منذ الأربعاء الماضي، حيث تلقى إقليم سانتشيونج 5ر973 ميليمترا من الأمطار.

وينتمى ستة من المتوفين وسبعة من المفقودين لإقليم سانتشيونج.

وتتواصل أعمال الإغاثة في المنطقة، مما قد يغير حصيلة الضحايا، حسبما ذكرت يونهاب.