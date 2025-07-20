إيران تعرب عن استعدادها لمساعدة باكستان بعد الأمطار الموسمية الغزيرة

أعرب السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، اليوم الأحد عن حزنه العميق بسبب الخسائر المأسوية في الأرواح الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مختلف أنحاء باكستان وقدم تعازيه، مؤكدا استعداد إيران للمساعدة.

وفي رسالة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إكس (تويتر سابقا)، كتب السفير "أشعر بحزن شديد لدى علمي بأن الأمطار الموسمية الغزيزة أودت بحياة المئات من إخوتي وأخواتي الباكستانيين الأعزاء وأصابت العديد من الأشخاص في مناطق مختلفة"، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأحد.

وقدم السفير تعازيه لحكومة وشعب باكستان، لاسيما أسر الضحايا التي فقدت ذويها ودعا بالشفاء العاجل للمصابين في الفيضانات.

وأضاف السفير "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم أي مساعدة لحكومة وشعب باكستان الشقيقة والجارة" مشيرا إلى أن "قلوبنا وأرواحنا مع إخواننا وأخواتنا في هذا الوقت العصيب".

وكان عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث بسبب الأمطار الغزيرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية قد ارتفع إلى أكثر من مئتي شخص، مع استمرار السيول في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.