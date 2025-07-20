هونج كونج تصدر أعلى تحذير من الأعاصير مع اقتراب ويفا

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أصدر مرصد هونج كونج تحذيرا من إعصار من المستوى 10، وهي أعلى مستوى تحذير، تحت تأثير إعصار "ويفا" في تمام الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي(0120 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وهذا يعني أنه من المتوقع هبوب رياح تتجاوز سرعتها 118 كيلومتراً في الساعة أو أكثر. وسيكون إعصار "ويفا" أكثر قربا من هونج كونج خلال الساعتين القادمتين. ومن المتوقع أن يظل التحذير من المستوى 10 ساريا لبعض الوقت.

وبسبب العاصفة، تم تعليق العديد من الخدمات والأنشطة العامة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وتم إلغاء أو إعادة جدولة عدد كبير من الرحلات الجوية.

وقد فتحت إدارة الشؤون الداخلية لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ملاجئ مؤقتة للأشخاص المحتاجين.

وتم حث السكان على الابتعاد عن الساحل خلال فترة سوء الأحوال الجوية.

وقد صدر تحذيرمن المستوى العاشرسابقا تحت تأثير الإعصار العملاق "ساولا" في سبتمبر/أيلول 2023.