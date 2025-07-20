عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع القيادات التنفيذية، في إطار استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل.

شهد الاجتماع حضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد، إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتحسين كفاءة الشوارع المؤدية لها ومستوى الإنارة العامة.

كما شدد على ضرورة تأمين حرم آمن حول المقار الانتخابية لتيسير حركة المواطنين، مع التنسيق مع شركة الكهرباء لتوفير مصادر طاقة احتياطية، ومراجعة منظومة الإطفاء بالتعاون مع الحماية المدنية، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متوازن بالتنسيق مع مرفق الإسعاف.

وأكد المحافظ أهمية تجهيز المقار الانتخابية بما يليق بالمواطنين، من خلال توفير مظلات ومقاعد وأماكن انتظار، إلى جانب كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن راحتهم ويعكس صورة حضارية للعملية الانتخابية داخل المحافظة.