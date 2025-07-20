اختيار مشروع قاعة التراث الرقمي بمتحف الزعفران ضمن قائمة المشروعات المتأهلة في المسابقة الدولية ICOM

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أعلنت جامعة عين شمس، اختيار اختيار مشروع قاعة التراث الرقمي

بمتحف الزعفران ضمن قائمة المشروعات الطويلة المتأهلة فى المسابقة الدولية ICOM

لممارسات التنمية المستدامة فى المتاحف بالمجلس الدولى للمتاحف الايكوم.

جدير بالذكر أن متحف الزعفران بجامعة عين شمس يعد أول متحف تعليمي بالجامعات المصرية، تم افتتاحه في مايو 2023، يعرض المتحف الحضارة المصرية فى حُقبها المختلفة.

ويعد متحف الزعفران هو الممثل الوحيد لمصر في هذه المسابقة.

يعكس التأهل لهذه الجائزة تنوع المتاحف وإبداعها والتزامها في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا بمثابة تكريم للمهنيين والمؤسسات التي تعمل على تسخير إمكانات المتاحف في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

كما أنها أول مسابقة عالمية تكرم المبادرات المبتكرة والممارسات النموذجية التي تسهم بشكل فعال في التنمية المستدامة في قطاع المتاحف العالمي.