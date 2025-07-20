بوجبا: أدعم ديمبلي بنسبة 100% للفوز بالكرة الذهبية

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رشح الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط موناكو والعائد للملاعب بعد فترة إيقاف طويلة، مواطنه وزميله في المنتخب عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وأجاب بوجبا خلال مقابلة مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير «سبيد» على سؤال من ترشح للكرة الذهبية ديمبلي أم لامين يامال نجم برشلونة؟ ليرد النجم الفرنسي: «أدعم ديمبلي بنسبة 100%».

وأضاف لاعب وسط موناكو: «عثمان ديمبلي توج بدوري أبطال أوروبا وكان حاسما للغاية مع فريقه هذا الموسم، وإذا لم يفز بالكرة الذهبية هذا العام، لن يحقق هذه الجائزة أبدًا».

وأتم: «أشرف حكيمي وفيتينيا قدما موسمًا رائعًا كذلك، ولكن عثمان ديمبلي هو مرشحي المفضل للفوز بالكرة الذهبية».

وساهم ديمبلي في تتويج باريس سان جيرمان برباعية الدوري وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، بينما حل وصيفا لكأس العالم للأندية.