محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026 على مستوى المحافظة؛ لتفوقهم الدراسي وتميزهم العلمي، وتحفيزا لهم على مواصلة النجاح والتميز، وذلك في إطار رعاية المتفوقين ودعم النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

شمل التكريم الطالبة غادة وائل محمد القطب أحمد، من مدرسة مجمع رخا الرسمية للغات بإدارة بيلا، والطالبة روميساء محمد عبدالعزيز أبو بكر محمد، من مدرسة الحلافي الإعدادية المشتركة بإدارة سيدي غازي، والطالبة ريتال عبدالمنعم محمد أمين عيسى، من مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسي بإدارة الحامول.

كما شمل التكريم الطالبة جنى رضا موسى زكي الزناري، من مدرسة إبشان الإعدادية المشتركة بإدارة بيلا، والطالبة مريم السيد فتحي السيد محمد، من مدرسة علي عبدالشكور الرسمية للغات بإدارة شرق كفر الشيخ، والطالبة جنى محمد المنشاوي بركات إبراهيم، من مدرسة الشهيد أحمد بسيوني حسن أبو الخير بإدارة الحامول.

وشمل التكريم كذلك الطالبة فاطمة أشرف عبدالوكيل خليل موافي، من مدرسة الحسين الإعدادية للتعليم الأساسي بإدارة بيلا، والطالبة مريم محمد بسيوني عبدالله بسيوني، من مدرسة العشرين الصغرى للتعليم الأساسي بإدارة سيدي سالم، والطالب أحمد سعد السيد محمود كامل، من مدرسة بيلا الإعدادية بنين بإدارة بيلا، والطالبة روضة محمد مبروك محمد، من مدرسة الحامول بنات بإدارة الحامول.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن التفوق في الشهادة الإعدادية يمثل بداية مرحلة جديدة في المسيرة التعليمية للطلاب، مشيرًا إلى أن ما حققه الأوائل يعكس روح الاجتهاد والمثابرة، ويُعد ثمرة لجهودهم ودعم أسرهم ومعلميهم، متمنيا لهم مواصلة التفوق خلال المرحلة الثانوية وتحقيق طموحاتهم العلمية والعملية.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية وأسرهم، معربا عن تقديره لجهود المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، ومؤكدا حرص المحافظة على دعم المتفوقين وتشجيعهم، وإتاحة المناخ المناسب لاستمرار تميزهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة وطنه والمشاركة في مسيرة التنمية.