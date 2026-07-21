الطاقة الدولية: تصاعد توترات حرب إيران يزيد مخاوف إمدادات النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها «تراقب عن كثب الأوضاع في أسواق النفط»، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما يزيد المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

وبحسب «بلومبرج»، أضافت الوكالة التي تنسق عمليات السحب من المخزونات النفطية الطارئة لدى الدول المستهلكة، أن الأسواق «لا تزال تستفيد من عدة عوامل تخفف الضغوط»، في مقدمتها وفرة الإمدادات من منتجي الخليج العربي، على رأسهم السعودية والإمارات.

وقدّرت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن صادرات الخليج العربي لا تزال دون المستويات القياسية التي بلغتها في أواخر يونيو، لكنها تبقى «أعلى بكثير» من مستوياتها المسجلة خلال الفترة الممتدة من أوائل مارس حتى منتصف يونيو.

وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة تقريبا اليوم الثلاثاء، بعد تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وتهديد حركة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية.

وبحلول الساعة 11:52 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى ‌90.84 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق، الذي تنتهي التداولات عليه اليوم الثلاثاء، 1.37 دولار، أو 1.7 بالمئة، ليسجل 84.60 دولار للبرميل. وارتفع عقد التسليم في سبتمبر، الأكثر تداولا، 1.48 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 83.96 دولار.

وقصفت ⁠القوات الأمريكية أهدافا في جنوب إيران خلال الليل، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن طهران ستدفع ثمنا باهظا لمقتل جنود أمريكيين، في حين استهدفت طهران مواقع أمريكية في البحرين والكويت والأردن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما أجبر طاقمها على مغادرتها واللجوء إلى قارب نجاة. وانخفضت حركة السفن عبر المضيق بقدر أكبر بعد أحدث تصعيد للهجمات الأمريكية والإيرانية.