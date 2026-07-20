ضبط 62 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم في تنفيذ الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والتصدي للمخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من جودة السلع المطروحة، والتزام التجار بالأسعار المقررة، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بمدينة سيدي سالم أسفرت عن تحرير 62 محضرا تموينيا متنوعا، منها 30 محضرا للمخابز البلدية، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 32 محضرا بالأسواق، تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت دون ترخيص، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى التحفظ على كميات من السلع الغذائية المخالفة مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية والرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدر حقوقهم، مؤكدا أن المحافظة تواصل جهودها لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان وصول السلع الآمنة والجيدة للمواطنين، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.