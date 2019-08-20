جونسون يستعرض مشكلات «شبكة الأمان» في رسالة لرئيس المجلس الأوروبي

أرسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، استعرض فيها المشكلات التي يراها فيما يتعلق بما يسمى بخطة "شبكة الأمان" في اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والتي جرى التفاوض بشأنها من جانب رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

وضغط جونسون في تلك الرسالة من أجل إزالة شبكة الأمان الأيرلندية المثيرة للجدل، التي تهدف إلى تحاشي إقامة حدود ملموسة بين بريطانيا وأيرلندا، مشيرا إلى مخاوفه من إمكانية أن يظل ذلك يربط بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حتى بعد بريكست.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني شبكة الأمان بأنها "ضد الديمقراطية" و"لا تتماشى مع سيادة المملكة المتحدة".

وكتب جونسون: "أقترح استبدال شبكة الأمان بالتزام بوضع مثل هذه الترتيبات لأقصى مدى قبل نهاية الفترة الانتقالية، كجزء من العلاقة المستقبلية".

وبعث جونسون الرسالة قبل أقل من 48 ساعة من موعد اجتماعه المقرر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين يوم غد الأربعاء للضغط من أجل إجراء محادثات جديدة لإعادة التفاوض على اتفاقية الخروج من التكتل.

وتعهد جونسون بالالتزام بموعد الخروج من الاتحاد يوم 31 أكتوبر، كموعد نهائي سواء باتفاق أو بدون، لكن خطابه الذي أرسله يوم الاثنين حمل نبرة مختلفة.

وقال: "لدي التزامي الشخصي بأن هذه الحكومة ستعمل بكل ما لديها من طاقة وتصميم على التوصل إلى اتفاق".