رئيس البرلمان اليمني يحذر من مخاطر أي محاولات لتقسيم اليمن وانعكاسات ذلك محليا وإقليميا

حذّر رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، من مخاطر أي محاولات لتقسيم أو تشطير اليمن، وما سينتج عنها من آثار وتداعيات ستنعكس سلبًا على المستوى المحلي والإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان اليمني وسفيري المملكة المتحدة مايكل آرون والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، مشيرةً إلى قول البركاني "إن هذه الأعمال تخدم بالدرجة الأولى توجه ومشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية والمشروع الإيراني في المنطقة".

واستعرض البركاني التطورات على الساحة اليمنية؛ وفي مقدمتها الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتا عدن وأبين، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية اليمنية لتجاوز ما جرى .. مشيدا بالدور الذي تقوم بهِ المملكة العربية السعودية لاحتواء وإنهاء تداعيات الأحداث هناك.

وأكد أن ما يجري في محافظة أبين هو محاولة لتعطيل الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لاحتواء الوضع بمحافظة عدن.

وشدد البركاني على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في اليمن، لافتًا إلى ضرورة قيام المبعوث الأممي لليمن بتحريك العملية السياسية بصورة فاعلة وتحديد فترة زمنية لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وإنهاء معاناة اليمنيين جراء الممارسات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية.

من جهتهما؛ أكدا السفيران الأمريكي والبريطاني اهتمام بلديهما بالشأن اليمني وموقفهم الثابت مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وعبرا عن إدانتهما لما حدث في محافظة عدن، مؤكدان مواقفهما الثابتة إلى جانب الشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.