بلغاريا تسجل 151 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الخميس، تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 14 ألفا و820 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان -نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت أيضا 8 حالات وفاة جديدة و232 حالة تعاف تام، فيما يظل 752 مريضاً بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات، منهم 60 مريضاً في وحدات العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت انخفاضا قدره 8ر32% في حالات المصابين بكورونا خلال الفترة الأخيرة...فيما بلغ إجمالي حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض منذ بداية الجائحة 527 شخصاً.