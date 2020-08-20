الأحزاب بعد فوزها فى انتخابات «الشيوخ»: نتطلع إلى أداء برلمانى راقٍ للمجلس الجديد

«مستقبل وطن» يسيطر على أغلبية مقاعد المجلس بـ127 مقعدا يليه الشعب الجمهورى بـ«15 مقعدا»

ومصدر: الحديث عن تحالف سياسى داخل «الشيوخ» سابق لأوانه

«الوفد»: أولوياتنا إقرار لائحة المجلس الداخلية.. و«الحركة الوطنية»: على أعضاء المجلس وضع انتماءاتهم الحزبية جانبا

أظهرت نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ التى أعلنت، أمس الأول، حزب مستقبل وطن يسيطر على أكثر من 60 فى المائة من مقاعد المجلس المخصصة للانتخاب سواء الفردى أو القائمة والبالغ عددها 200 عضو، يليه حزب الشعب الجمهورى، ثم الوفد، عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات.

وينتظر المجلس تعيين رئيس الجمهورية للمائة الثالثة من أعضاء المجلس البالغ عددهم الإجمالى 300 عضو.

فى الوقت الذى أكد فيه عدد من قيادات الأحزاب، أن مجلس الشيوخ سيضع على رأس أولوياته إعداد وإقرار لائحته الداخلية، ودراسة مشروع الخطة العامة للدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرين إلى تطلعهم لتقديم المجلس الجديد أداء برلمانيا راقيا.

وقال قيادى فى حزب مستقبل وطن، لـ«الشروق»: إن الحزب حصل على 59 مقعدا من بين المائة مقعد المخصصة للقائمة، فى إطار «القائمة الوطنية من أجل مصر»، إلى جانب 68 مقعدا فرديا من إجمالى 100 مقعد، فى الوقت الذى يدخل فيه 25 مرشحا عن الحزب جولة إعادة على باقى مقاعد الفردى فى عدد من محافظات الجمهورية.

وكان الحزب قد دفع بـ 93 مرشحا على مقاعد الفردى المائة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار القيادى فى «مستقبل وطن» إلى أن الحزب سيعمل خلال الأيام المقبلة على دعم مرشحى الحزب فى مرحلة الإعادة فى جميع المحافظات، وسيقدم جميع أشكال الدعم حتى يكون الفوز حليفهم.

وأكد أن القائمة الوطنية من أجل مصر هى تحالف انتخابى فقط، ينتهى بانتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الحديث عن تشكيل ائتلاف سياسى داخل مجلس الشيوخ هو أمر سابق لأوانه، وأنه فى حال حصول الحزب على أغلبية برلمانية فى الشيوخ لن يحتاج إلى تشكيل ائتلاف تحت قبة المجلس.

وجاء حزب الشعب الجمهورى فى المرتبة الثانية بعد مستقبل وطن، حيث أشار القيادى فى الحزب أحمد عبدالماجد،، إلى فوزه بـ 15 مقعدا فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، بعد فوز 5 مرشحين على الفردى، وحصوله على 10 مقاعد من المقاعد المائة لمرشحى القائمة، فى حين يخوض اثنان من مرشحى الحزب جولة الإعادة فى محافظتى قنا والقليوبية.

من جهته، قال نائب رئيس حزب الوفد ياسر الهضيبى: إن الحزب حصل على 6 مقاعد داخل مجلس الشيوخ بعد إعلان فوزهم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أى مقاعد فى النظام الفردى.

وأضاف الهضيبى لـ«الشروق»، أن أول خطوة لمجلس الشيوخ ستكون إقرار لائحته الداخلية، والتى ستنظم عمل المجلس.

وخاض الوفد انتخابات الشيوخ بـ6 مقاعد فى القائمة الوطنية الموحدة، بالإضافة إلى الدفع بـ 24 مرشحا على المقاعد الفردية.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد طارق تهامى، عقب إعلان فوزه ضمن القائمة الوطنية، إن الوطن ينتظر من المجلس أداء برلمانيا راقيا يتناسب مع طبيعة عمله واختصاصاته.

من ناحيته هنأ رءوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الذى حصل على 3 مقاعد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أعضاء مجلس الشيوخ، على فوزهم بثقة الشعب، ولاسيما أعضاء الحزب، مطالبا إياهم بأن يكونوا عند حسن ظن المواطنين، والعمل الدءوب لرسم مستقبل الأمة، فالآمال معقودة عليهم.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ عليهم مسئولية كبيرة، فهم حكماء هذا الوطن، والرئة التشريعية الثانية؛ حيث سيخففون الضغط عن مجلس النواب وهذا يؤدى إلى سرعة إقرار التشريعات والقوانين، مطالبا إياهم بوضع انتماءاتهم الحزبية جانبا، والتكاتف معا خلف القيادة السياسية، التى تقود مصر إلى عصر النهضة، وأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم.

وكشف مصدر مطلع فى حزب حماة الوطن، عن فوز الحزب بـ 3 مقاعد فى انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرا إلى أن الحزب قدم نحو 72 مرشحا على المقاعد الفردية، لم يفز منهم أحد، وسيتنافس 4 مرشحين عن الحزب فى جولة الإعادة.

وقال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، لـ«الشروق»: إن الحزب فاز بـ 4 مقاعد فى انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، منوها بأن الحزب قدم نحو 18 مرشحا على المقاعد الفردية على مستوى 13 محافظة، لم يفز منهم أحد، ويدخل الإعادة يمرشح واحد.

أما عن حزب النور، فقال رئيس الحزب يونس مخيون: إن أربعة مرشحين فقط سيخوضون جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، فى 3 محافظات، مضيفا أن الحزب لم يفز بأى مرشح له من الجولة الأولى.