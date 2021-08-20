ترودو يسعى لإعادة انتخابه مستفيدا من حزم التحفيز الاقتصادي

يقود رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، حملة انتخابية لحزبه الليبرالي قبل انتخابات شهر سبتمبر المقبل، أملا في استعادة أغلبيته البرلمانية، استنادا إلى حزمة الدعم والتحفيز للكنديين خلال الجائحة.

ويمتلك زعيم الحزب الليبرالي العديد من الأسباب للشعور بالثقة قبل انتخابات الشهر المقبل، حيث أشرفت حكومته على إطلاق حملة لقاح شهدت تلقيح أكثر من 63% من الكنديين، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، حيث تم إعطاء ما يقرب من 52 مليون جرعة على الرغم من مشاكل الإمداد المبكرة.

ودعم الكنديون بأغلبية ساحقة إنفاق الحكومة على التحفيز الوبائي، والذي بلغ أكثر من 122 مليار دولار كندي (95 مليار دولار أمريكي) اعتبارا من مارس. تُظهر بيانات من هيئة الإحصاء الكندية أن الكنديين وفروا 212 مليار دولار كندي العام الماضي، مقارنة بـ 18 مليار دولار كندي في عام 2019، مدعومة بالتحويلات النقدية المباشرة من الحكومة في ذروة الوباء.

وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن الحزب الليبرالي الحاكم من المرجح أن يزيد من عدد مقاعده البرلمانية وأيضا سيقترب من 170 مقعدا اللازمة لتأمين الأغلبية. ويمتلك الحزب حاليا 155 مقعدا.

ويضع متتبع استطلاعات الرأي من هيئة الإذاعة الكندية وصول الدعم لليبراليين بنسبة 35%، مقارنة بـ 29.3% للمحافظين، ويمنح حزب ترودو فرصة بنسبة 41% للفوز بأغلبية. ويتوقع العديد من الخبراء فوز الليبراليين بـ 162 مقعدا، ما يعني زيادة عدد مقاعده ولكنه لن يمنحه الأغلبية المطلوبة.

لكن الحملة الانتخابية، وهي أقصر وقت ممكن بموجب القانون الكندي، ستتم في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع موجة رابعة من الوباء، وقليل من الكنديين يتوقون لإجراء انتخابات أثناء تنقلهم في فترة التعافي بعد الوباء والعودة إلى المدرسة .

وطالب ترودو بإجراء الانتخابات كفرصة "لإنهاء المعركة" ضد كوفيد-19، واستفتاء على تعامل حكومته مع الوباء، وفرصة للكنديين للتصويت على تفويض لتغيير شامل خلال الانتعاش الاقتصادي المتوقع.

وحدد الحكومة أولوياتها التي تشمل العمل بشأن تغير المناخ، ورعاية الأطفال، والصحة العامة، والإسكان ميسور التكلفة، والمصالحة مع مجتمعات السكان الأصليين.

وتعتبر العقبة الرئيسية أمام ترودو للوصول إلى الأغلبية المطلقة هي منافسيه من اليسار. ويحاول الحزب الديمقراطي الجديد، الذي برز زعيمه، جاجميت سينج، كشخصية وطنية شعبية، جذب الناخبين الشباب التقدميين في مقاطعتي أونتاريو وبريتش كولومبيا الذين يريدون إجراءات أكثر جرأة بشأن العدالة الاجتماعية وإعانات رعاية صحية أكبر.

وفي مقاطعة كيبيك، وهي مقاطعة حاسمة في ساحة المعركة، يريد الليبراليون انتزاع مقاعد من حزب الكتلة الكيبيكية. وقدم حزب ترودو مبادرات للناخبين في الإقليم في الفترة التي سبقت إعلان الانتخابات بإطلاق حزمة رعاية أطفال بمليارات الدولارات للمقاطعة.

كان قرار إجراء انتخابات مبكرة الآن مدفوعا بالنفعية، يريد ترودو جني ثمار إدارة الوباء بنجاح قبل استحقاق الفاتورة الاقتصادية. يعلم ترودو أن هذه هي فرصته لتحقيق ذلك، وقد لا يجد هذه الفرصة في المستقبل القريب.