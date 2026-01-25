شعبة الذهب: ارتفاعات بالأسعار بأكثر من 80% منذ بداية 2025

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، حيث سجلت زيادة بنحو 67% من شهر يناير وحتى نهاية العام، بينما ارتفعت بنسبة 14.4% منذ الأول من يناير وحتى اليوم.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، اليوم السبت، أن أسعار الفضة حققت ارتفاعًا بلغ 22%، مشيرًا إلى أن تسعير الذهب في السوق المصرية يرتبط بالبورصات العالمية، ولا يعتمد على السوق المحلي فقط، حيث يتحدد السعر وفقًا لسعر الذهب عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع تأثر محدود بعوامل العرض والطلب محليًا.

وأوضح أن السوق المصرية تُعد سوقًا منفتحة على العالم، ما يجعل المتغيرات الدولية العامل الأساسي في تحديد الأسعار.

وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية العالمية، ومنها التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن "جرينلاند"، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب اتجاه الأسطول الأمريكي إلى إيران، فضلاً عن معدلات التضخم المرتفعة في الدول الصناعية الكبرى، دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن.

ولفت إلى أن حالة عدم اليقين وفقدان الثقة في العملات الرئيسية، منها: "الدولار واليورو"، دفعت المستثمرين وصناديق الاستثمار والبنوك المركزية إلى التوسع في الاستثمار بالمعادن الثمينة، خصوصًا الذهب، ومعه الفضة مؤخرًا.

وكشف عن تسجيل عام 2025 ارتفاعات قياسية في طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب، موضحًا أن بولندا تصدرت الدول الأكثر شراءً بواقع 93 طنًا، تلتها كازاخستان بنحو 49 طنًا، ثم البرازيل بحوالي 31 طنًا، فيما بلغ حجم مشتريات مصر حتى شهر أكتوبر الماضي نحو 1.8 طن، لتكون من بين الدول الأكثر شراءً للذهب عالميًا.

وأكد أن مصر تأتي ضمن قائمة أكبر 20 دولة شراءً للذهب في العالم، موضحًا أن إجمالي احتياطي الذهب لدى البنك المركزي يبلغ نحو 129.2 طن، بقيمة تقدر بنحو 18.2 مليار دولار.

ولفت إلى أنّ الصين لا تفصح عن حجم مشترياتها من الذهب، مرجحًا أنها تتصدر الدول العالمية في الشراء دون إعلان أرقام رسمية، مضيفًا أنه منذ الأول من يناير 2025 تجاوزت الزيادة في أسعار الذهب حاجز 80%، ضاربًا مثالًا على ذلك أنه من استثمر 100 ألف جنيه في الذهب مع بداية عام 2025، كان يمكن أن تصل قيمة استثماره حاليًا إلى نحو 180 ألف جنيه في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

وكانت أسعار الفضة ارتفعت فى الأسواق المحلية بقيمة 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الفضة عيار 999 إلى نحو 170 جنيها، وصعد سعر الجرام عيار 925 إلى نحو 157.5 جنيه، كما ارتفع سعر الجرام عيار 900 إلى 153 جنيها.