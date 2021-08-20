السيطرة جزئيا على حرائق غابات غرب أثينا لكن مازال الخطر قائما

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بعد أيام من الجهود الشاقة لإخماد حرائق الغابات، تمكن رجال إطفاء يونانيون وبولنديون من السيطرة على حريق غابات هائل في غرب إثينا، بشكل جزئي.

وقال متحدث باسم حاكم المنطقة للتلفزيون الحكومي وقناة (إي.آر.تي) "غير أن الخطر مازال كبيرا نظرا لأن الرياح تهب في المنطقة".

ويشتعل الحريق في سلسلة جبال نائية وغابات كثيفة، بالقرب من قرية "فيليا" منذ الإثنين الماضي.

واحترقت العديد من المنازل، التي كان من الصعب الوصول إليها، بالفعل، طبقا لعمد القرى بالمنطقة.

ودمرت الحرائق أيضا حوالي 8500 هكتار من الغابات والنباتات والأراضي الزراعية، طبقا لما ذكرته السلطات المحلية.

يشار إلى أن مئات الحرائق تشتعل في اليونان منذ مطلع آب/أغسطس الجاري، وأرسلت عدة دول فرق من رجال الإطفاء وطائرات إطفاء الحرائق للمساعدة في مكافحتها