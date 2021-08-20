حقق فريق الزمالك، فوزاً صعباً على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في واحدة من أصعب مباريات الفريق الأبيض ضمن الأسبوع الـ 32 من الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، بينما سجل أحمد محسن هدف سيراميكا الوحيد.

الشوط الأول جاء إيجابيا بهدف لكل فريق، بينما لم يقدم الأبيض أفضل أداء ممكن واكتفى بالسيطرة دون خطورة في أغلب أوقات المباراة.

فشل الزمالك في اختراق الحصون الدفاعية لسيراميكا، واكتفى بالسيطرة على الكرة في وسط الملعب، دون تمريرات قطرية تخترق الدفاع الأحمر.

وفي الدقيقة 40 عاقب سيراميكا الزمالك، على سيطرته السلبية، بهجمة مرتدة سريعة وشبه انفراد للبديل شريف دابو ليخرج الحارس محمد أبوجبل خارج منطقة جزائه ويبعد الكرة، لكن لسوء حظه ارتدت إلى الظهير أحمد محسن ليسكنها الشباك الخاوية.

انتفض الزمالك هجومياً بحثاً عن التعديل، ونجح أشرف بن شرقي في تسجيل التقدم من متابعة لكرة ارتدت من الحارس عامر عامر بعد تسديدة في مواجهة المرمى مباشرة بالدقيقة 46 من أحمد سيد زيزو، ليتابعها المغربي في الشباك.

كاد الزمالك ينهي الشوط الأول متقدما لولا الرعونة في إنهاء الهجمات والفردية التي كانت غالبة منذ بداية الشوط الاول.

في الشوط الثاني نجح الزمالك في التقدم عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الحنفي في الدقيقة 58 بناء على إشارة من حكام الفار، نتيجة كرة مشتركة بين الحارس عامر عامر وزيزو، ومنها سجل الأخير هدف التقدم.

انتفض سيراميكا بحثا عن التعادل، ولاحت له عدة فرص، أبعدها الدفاع الأبيض، ومن خلفه الحارس أبوجبل، بينما أجرى كارتيرون تبديلات على مدار الشوط الثاني بنزول أوباما بدلا من شيكابالا، ومروان حمدي بدلا من زيزو، وأحمد فتوح على حساب سيف الجزيري، وإسلام جابر بدلا من إمام عاشور.

الزمالك رفع رصيده لـ 76 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الأهلي قبل جولتين فقط من النهاية، ما يعني حاجته لفوز آخر لحسم اللقب رسمياً.