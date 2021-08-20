انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الشقة المحترقة في عين شمس

قررت نيابة مدينة نصر، بانتداب المعمل الجنائى لإجراء معاينة شقة اشتعل بها حريق في منطقة عين شمس، للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.



كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.



البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.