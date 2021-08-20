♦ «1919 حكايات الثورة والثوار»

عماد أبو غازى

دار الشروق

2021

فى هذا الكتاب بعض من حكايات ثورة 1919 والثوار. إنه ليس تاريخًا للثورة، لكنه سردٌ لبعض الحكايات المرتبطة بالثورة التى غيَّرت وجه مِصر إلى حين؛ الثورة التى أرست فكرة القومية المصرية بشكل مكتمل للمرة الأولى؛ حكايات نشرت بعضها متفرقًا من قبلُ، وجمعتُ بعضَها الآخرَ فى «حكاية ثورة 1919» منذ عشر سنوات مضت، وأضفتُ إليها حكاياتٍ جديدة، حكاياتٍ لصفحاتٍ مضيئة من كتاب الوطن؛ قدَّم فيها المصريون آلاف الشهداء والجرحى خلال شهرٍ واحد؛ وقدَّموا نماذجَ ملهمة للعمل الثورى على مدى خمس سنوات هى عمر الثورة فى جميع مراحلها.

♦ «يهود مصر فى القرن العشرين»

محمد أبوالغار

دار الشروق

2021

يعتمد أبوالغار فى الكتاب على دراسات معمقة صادرة بلغات مختلفة، ولقاءات حية مع شخصيات يهودية مصرية بارزة تقيم فى جنيف وباريس وفلوريدا ومِصر، وعلى الوثائق والصحف اليهودية التى تُغطى فترات تاريخية متباينة، وعلى التاريخ الشفهى لليهود المِصريين المسجل والموثق فى مراكز أبحاث متعددة، بالإضافة إلى محاضر جلسات الطائفة اليهودية منذ عام 1886 حتى عام 1961، ومؤلفات اليهود المصريين الذين هاجروا إلى فرنسا، وشغلوا مراكز مرموقة فى الأوساط الثقافية الفرنسية، ونالوا جوائز قيمة.

♦ «شاهد على الدبلوماسية المصرية فى نصف قرن»

منير زهران

دار الشروق

2021

شهادة نابضة بالحياة لواحدٍ من أهمِّ وأنبغ رجالات الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخها الطويل؛ فقد كان مشاركًا وشاهدًا على أكبر الأحداث التى انغمست فيها وزارة الخارجية المصرية عبر النصف الثانى من القرن العشرين. يقدِّم لأول مرة شهادة موضوعية تكشف عن الكثير من أسرار وزارة الخارجية خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا، ومدى إيمان رجال الدبلوماسية فى البلديْن بالوحدة. يقدِّم سردًا نادرًا عن الكواليس الخاصة بالعلاقات المصرية – الأمريكية خلال عقدى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى. يقدِّم شهادة ثرية وقيِّمة على الطريقة التى أدارت بها القيادة السياسية أزمة حزب يونية 1967؛ باعتبار أن مؤلفه كان عضوًا فى خلية هذه الأزمة بوزارة الخارجية.

♦ «قهوة صباحية مع النفس»

نشوى صلاح

دار دون

2021

يمر الرجال بأزمة منتصف العمر وتمر النساء بتغيّر هرمونى فى العديد من المواقف، ولكى نفهم طبيعة مزاجنا نحتاج إلى كوبٍ من القهوة مع النفس لنعيد اكتشاف أجسادنا وأنفسنا. رغم كل شيءٍ، يمكن للإنسان أن يبدأ من جديد مهما حدث.. تعلّم فن التحدث مع نفسك أنت.. كما تحتاج للكلام مع الآخرين تحتاج أيضا أن تشرب كوبا من القهوة مع نفسك وتحدثها وتتعرف عليها بشكل مختلف.. تكتشف ما يحزنها وما يسعدها وتتعرف على مخاوف النفس وكيف تساعدها على التطور والإنجاز والسعادة.

هذا الكتاب هو دليلُ عملى رائع لكل من يبحث عن إعادة اكتشاف نفسه، وكل من يسعى للراحة والسكينة.. كتابُ مهم للشباب والمتزوجين والطلاب وربات البيوت وأصحاب الأعمال ولمحبى الاستجمام والباحثين عن الراحة والهدوء.