تأجيل قيد شركة غزل المحلة للكرة بالبورصة للعام المقبل حال عدم تغطية الاكتتاب

علمت «مال وأعمال ــ الشروق»، أنه سيتم إرجاء قيد شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة، للعام المالى المقبل، وذلك حال عدم تغطية الاكتتاب العام بعد مد فترته أخيرا للمرة الثانية.

وأعلنت البورصة المصرية، الأحد الماضى، مد فترة الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 28 أغسطس الجارى بدلا من 14 أغسطس، وهو التأجيل الثانى من نوعه؛ لعدم تغطية الاكتتاب عند الحد المطلوب جمعه والمحدد عند 98 مليون جنيه.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه لن يتم مد الفترة عقب انتهائها فى 28 أغسطس الجارى، على أن يتم تخيير المشاركين حينها إما بسحب أموالهم المودعة أو استمرار إيداعها لحين استكمال القيد العام المالى المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن شركة برايم التى تتولى إدارة الطرح، تعمل على إقناع مؤسسات محلية وخليجية بالمشاركة، فيما قالت مصادر بالبورصة إن نسبة تغطية الاكتتاب حتى نهاية جلسة الخميس الماضى، لم تتجاوز حاجز 30% من إجمالى عدد الأسهم المطروحة، حيث وصلت عدد الطلبات إلى 31 مليون سهم.

وكان مصدر مطلع قد كشف لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، الأسبوع المنقضى، أن اضطراب الأسواق سواء عالميا أو محليا، وتراجع البورصة المصرية أخيرا لمستويات متدينة، تزامنا مع عدم معرفة العامة بالطرح؛ لاسيما وأنه أول طرح لنادى رياضى فى الشرق الأوسط بسوق المال؛ وراء عدم إقبال المستثمرين الأفراد ومشجعى كرة القدم على المشاركة فى الاكتتاب بالشكل الأمثل.

ويبلغ حجم رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم 200 مليون جنيه، حيث تم طرح حصة بقيمة 37 مليون جنيه للاكتتاب الخاص، وأخرى بقيمة 98 مليون جنيه مطروحة للاكتتاب العام، على أن تحتفظ شركة غزل المحلة بحصة عينية تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه كأسهم ممتازة مقابل حق الانتفاع للأستاذ ومرافق التدريب.

واكتتبت شركة مصر القابضة للتأمين بـ15 مليون جنيه، وشركة الأهلى للاستثمارات بـ5 ملايين جنيه فى الطرح الخاص للشركة، فضلا عن المستثمر السعودى فهد بن حمد إبراهيم الحرقان بمليون جنيه، ورجل الأعمال السعودى الشهير، محمد بن ضحيان عبدالعزيز الضحيان بـ872.300 ألف جنيه، وشركتا القابضة للقطن والغزل والنسيج، والنصر للغزل والنسيج والصباغة بـ625 ألف جنيه لكل منهما.

وتأسس نادى غزل المحلة عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة طلعت حرب، وظهر نشاط كرة القدم فيه من خلال الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة، وشاركوا مع بعض العمال المصريين، حتى إنشاء أستاد غزل المحلة عام 1947.