لقاء «الشروق» مع النقاش المطرب: أبي عارض احترافي للغناء وعائلتي كلها موهوبة

على مدى الساعات الماضية، تداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يعمل بمهنة النقاشة، وهو يؤدي أغنية للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، والتي أداها بطريقة لاقت إعجاب الكثيرين.



وبالبحث، تبيّن أن الشاب يدعى أحمد سالم، ويمتلك قناة على يوتيوب ينشر من خلالها مقاطع قصيرة للأغنيات التي يؤديها بينما يمارس عمله بالنقاشة، وتوجهت "الشروق" لمنزل الشاب بزفتى بمحافظة الغربية، ليكون ظهوره هو الأول بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها بفيديو أغنيته.



وأجرى معه محرر الشروق حسام حسن حوارا بالفيديو، جاء من بينه، حديثه عن بداية تعلقه بالغناء وموقف أسرته من خطوة احتراف الفن.



يقول أحمد سالم، بدايتي مع الغناء كانت مبكرة مع سن الثامنة، والتي تزامنت مع نزولي للعمل رفقة والدي بمهنتي الأساسية وهي النقاشة، وفي أوقات العمل كنت (أدندن) بعض الأغاني، ما كان يجذب زملائى، وكانوا يبدون إعجابا كبيرا بصوتي وطريقتي في الغناء، والتي تعد مشتركة بين أغلب أفراد العائلة من الإخوة والأقارب، وخلال حواره، قدم سالم أخيه الأصغر، وشاركه في أداء أحد الأغاني.



ويكمل سالم، بأن والده كان له موقفا متشددا من احتراف الغناء، ووجهة نظره أساسها أنه خوفا عليه من التواجد بأوساط قد لا تكون على التزام بالقواعد الأخلاقية والعادات الأسرية المتبعة، "وهو ما اقتعنت به، فأنا كمان ما حبِّتش إني أطلع على مسرح وأغني بالأفراح"، وكانت عقبة "جرأة مواجهة الجمهور" من بين الأسباب التي منعتني من تلك الخطوة، وسبب آخر هو أني رأيت أن العمل في المجال الفني قد يعطلني عن عملي الأساسي وهو النقاشة؛ لذلك اقتصر غنائي على تجمعات البسيطة للأهل والأصدقاء.

https://fb.watch/e-xXKhzEWa/